Turchia, esplosione nella raffineria Tupras di Izmit: divampa incendio, evacuato il personale

Un’esplosione in un serbatoio di benzina ha provocato ieri sera un vasto incendio nella raffineria Tupras di Izmit, la più grande della Turchia, situata nella provincia di Kocaeli. L’incidente, avvenuto nelle prime ore della serata di ieri, ha scatenato il panico all’interno del complesso industriale, costringendo le autorità a evacuare preventivamente tutto il personale temendo ulteriori deflagrazioni. Le squadre di emergenza e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, lavorando fino a tarda notte per contenere le fiamme, che hanno interessato una parte significativa dell’impianto. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali su vittime o feriti, né sull’entità dei danni materiali.

La raffineria di Izmit, infrastruttura strategica per l’approvvigionamento energetico nazionale, impiega quasi 2mila persone e può stoccare oltre 3 milioni di tonnellate di greggio. L’incidente, tra i più gravi recenti in un sito energetico turco, ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori sulle possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla continuità dell’approvvigionamento nella regione.