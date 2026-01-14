Ucraina, attacchi russi e meteo: Zelensky dichiara lo stato di emergenza nel settore energetico

Attacchi russi e meteo hanno lasciato il settore energetico dell’Ucraina in gravi difficoltà, costringendo il Presidente Volodymyr Zelensky a dichiarare lo stato di emergenza. “Le conseguenze degli attacchi russi e del peggioramento delle condizioni meteorologiche sono gravi. Le squadre di riparazione, le aziende energetiche, i servizi pubblici e il Servizio di emergenza nazionale dell’Ucraina continuano a lavorare 24 ore su 24 per ripristinare la fornitura di elettricità e riscaldamento. Molte questioni richiedono una soluzione urgente. Ringrazio tutti coloro che sono coinvolti e lavorano con la massima efficienza”, ha detto il Presidente Zelensky in una riunione con la sua squadra per analizzare le circostanze straordinarie nel settore energetico.

Innanzitutto “sarà istituito un quartier generale per il coordinamento della situazione nella città di Kiev, che opererà in modo permanente. In generale, nel settore energetico ucraino sarà introdotto lo stato di emergenza – spiega Zelensky su Telegram -. Il Ministro dell’Energia dell’Ucraina è stato designato responsabile delle operazioni di sostegno alle persone e alle comunità in tali condizioni, nonché della risoluzione delle questioni pratiche”.

“In secondo luogo – prosegue Zelensky -, i funzionari governativi massimizzeranno gli sforzi con i partner per ottenere le attrezzature necessarie e ulteriore supporto. Il Consiglio dei Ministri garantirà la massima deregolamentazione di tutte le procedure per la connessione delle apparecchiature energetiche di riserva alla rete durante questa situazione. Sono inoltre in corso lavori per aumentare significativamente il volume delle importazioni di elettricità in Ucraina”.

Infine, conclude Zelensky, “ho incaricato il Governo di preparare una revisione delle norme sul coprifuoco per questo clima estremamente freddo. Le persone devono avere il massimo accesso possibile ai punti di assistenza e le aziende devono avere ogni opportunità per pianificare le proprie attività in base alla situazione del sistema energetico. A Kiev, il numero di Punti di Invincibilità deve essere aumentato e quelli esistenti devono essere ispezionati”.