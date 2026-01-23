UE, stop agli imballaggi monouso: addio a bustine di ketchup, mini flaconi da hotel e sacchetti di plastica

Via bustine di ketchup, flaconcini monouso da bagno e buste di plastica dal mercato a dodici stelle. L’Unione europea si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta in plastica con l’attuazione in tutti e 27 i Paesi Ue dal 12 agosto di quest’anno del regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 22 gennaio 2025. La stretta vera e propria scatterà dal primo gennaio 2030, quando agli operatori economici sarà vietato di immettere sul mercato alcune tipologie di imballaggi monouso, tra cui le bustine usate per condimenti, conserve, salse, creme per caffè, zucchero e spezie facilmente reperibili in bar e ristoranti. Il divieto riguarderà anche flaconi di shampoo o creme per le mani e il corpo usati negli hotel, nonché le buste in plastica per frutta e verdura fresca preconfezionata di peso inferiore a 1,5 kg, i contenitori per alimenti e bevande riempiti e consumati nei bar e nei ristoranti, e le pellicole termoretraibili per valigie negli aeroporti.

Nel complesso la nuova normativa fissa una serie di obiettivi di riduzione degli imballaggi (5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040) e impone ai paesi dell’Ue di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggi in plastica.