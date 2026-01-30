UE, via libera a 25,8 milioni per il polo della green economy in Slesia

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura polacca da 25,8 milioni di euro a sostegno della costruzione di un polo per la green economy a Tychy, in Slesia. La misura consentirà la ristrutturazione di un edificio esistente e in stato di abbandono e la sua trasformazione in una struttura unica, interamente dedicata ad attività legate all’economia verde. Ciò include la conservazione e il ripristino degli ecosistemi e dell’ambiente, il miglioramento dell’efficienza energetica e delle risorse, la riduzione al minimo di rifiuti e inquinamento.

Il polo offrirà spazi per uffici e servizi di incubazione alle imprese, oltre che un supporto formativo dedicato (riqualificazione o aggiornamento professionale) ai lavoratori già licenziati o che lo saranno nel settore minerario e in quello correlato. Il progetto è cofinanziato dal Fondo per una Transizione Giusta in una subregione del Voivodato della Slesia che affronterà la chiusura di tre miniere di carbone tra il 2028 e il 2037. L’aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta al comune di Tychy, proprietario dell’edificio.