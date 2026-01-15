Una corazzata “classe Trump” potrebbe costare fino a 22 miliardi: sarebbe tra le navi militari più care di sempre

La prima delle corazzate “classe Trump” proposte dalla Marina statunitense potrebbe costare fino a 22 miliardi di dollari. Lo rivela una stima iniziale dell’analista per le forze navali del Ufficio per il budget del Congresso, Eric Labs, secondo cui la cifra prevista la renderebbe una delle navi militari più costose nella storia degli Stati Uniti. Labs ha riconosciuto che il prezzo finale della prima unità dipenderà da decisioni che non sono ancora state prese in merito al dislocamento, alle dimensioni dell’equipaggio e ai sistemi d’arma. Lo scenario a costo più basso da lui ipotizzato è pari a 15,1 miliardi di dollari.