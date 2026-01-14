Una prima assoluta nello Spazio: oggi l’evacuazione medica dalla ISS

Oggi la missione Crew-11 di SpaceX effettuerà la prima evacuazione medica nella storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo della capsula Crew Dragon Endeavour ci saranno 4 astronauti: gli statunitensi Mike Fincke e Zena Cardman, il giapponese Kimiya Yui e il cosmonauta russo Oleg Platonov. La missione, della durata prevista di 2 mesi, è stata accorciata di un mese a causa di un problema medico che ha colpito uno dei membri dell’equipaggio. La NASA non ha divulgato né l’identità dell’astronauta interessato né la natura del problema, nel rispetto della privacy personale.

La partenza dalla ISS

Secondo il programma attuale, i portelli tra la Stazione Spaziale Internazionale e la capsula Endeavour verranno chiusi alle 20:30 di oggi. Il distacco dalla ISS è invece previsto alle 23:05. Si tratta di una fase particolarmente delicata, monitorata minuto per minuto dai controllori di missione, poiché dipende dalle condizioni tecniche della navetta e dalla sicurezza complessiva dell’operazione.

Un rientro rapido verso la Terra

Il viaggio di ritorno sarà relativamente breve. L’ammaraggio della capsula Endeavour è programmato alle 09:41 di domani 15 gennaio, nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste della California. Poco prima, alle 08:50, la navetta effettuerà la manovra di de-orbiting, l’accensione dei motori che la farà uscire definitivamente dall’orbita terrestre. Come sottolineato dalla NASA, il calendario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo, allo stato del mare e alla prontezza delle squadre di recupero.

Come seguire l’evento in diretta

Il rientro di Crew-11 sarà trasmesso in diretta. La NASA mostrerà la chiusura dei portelli, per poi tornare in collegamento alle 22:45 in vista del distacco dalla ISS. La diretta riprenderà alle 08:15 d giovedì, con immagini della manovra di rientro e dell’ammaraggio. È prevista anche una conferenza stampa alle 11:45, dedicata al ritorno degli astronauti sulla Terra.

Le trasmissioni saranno disponibili sulla piattaforma NASA+, sul canale YouTube dell’agenzia e anche attraverso i canali ufficiali di SpaceX, che offrirà una propria diretta a partire da circa 15 minuti prima del distacco e da un’ora prima dell’ammaraggio.