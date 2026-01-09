UniMc e Plastic Free insieme contro l’inquinamento da plastica

L’Università di Macerata e Plastic Free Onlus hanno sottoscritto un patto di collaborazione triennale per rafforzare l’impegno comune nella lotta all‘inquinamento da plastica e nella diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale. Plasti Free è la più grande associazione no profit che si batte contro l’inquinamento da plastica, con una presenza in oltre 40 nazioni di tutto il mondo. L’accordo mette in rete il mondo accademico e una delle principali realtà di volontariato ambientale attive a livello nazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, personale e cittadinanza su un tema di grande rilevanza ambientale e sociale.

La collaborazione si inserisce nel percorso già avviato dall’Ateneo maceratese sul fronte della responsabilità ambientale, che negli ultimi anni ha partecipato a iniziative nazionali e internazionali di sensibilizzazione e mobilitazione sui temi della sostenibilità, promuovendo anche giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti e al riuso, come il baratto di abiti usati. Un impegno che si riflette nell’adesione ai principali strumenti di monitoraggio della sostenibilità universitaria, come il ranking internazionale GreenMetric, e nella strategia di “Ateneo sostenibile” delineata nel Piano strategico, in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’intesa con Plastic Free rafforza questo percorso, creando un canale di collaborazione stabile per la condivisione di iniziative e progetti di sensibilizzazione e per il coinvolgimento attivo non solo della comunità universitaria, ma anche dei portatori di interesse e della cittadinanza. L’Università di Macerata entra inoltre nella Rete delle Università per l’Ambiente Plastic Free, un network nazionale che favorisce lo scambio di buone pratiche e politiche condivise per la riduzione dell’uso della plastica.

“Le università – sottolinea il rettore dell’Università di Macerata, John Mc Court – hanno una responsabilità che va oltre la formazione e la ricerca: contribuire a costruire una coscienza civile e ambientale nelle nuove generazioni. Questo accordo ci permette di tradurre l’idea di sostenibilità in azioni concrete e riconoscibili, rafforzando il legame tra l’Ateneo, gli studenti e il territorio, su un tema che riguarda il futuro di tutti”.

Soddisfazione anche da parte di Plastic Free. “Crediamo fortemente nel ruolo delle giovani generazioni come motore del cambiamento – afferma il fondatore e presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano –. Per questo siamo orgogliosi di avviare una collaborazione triennale con una realtà attenta e prestigiosa come l’Università di Macerata. Il patto siglato apre un canale di comunicazione diretto tra i nostri due enti, con l’obiettivo di costruire assieme un mondo universitario sempre più consapevole, libero dalla plastica e protagonista della transizione ecologica. Solo attraverso l’educazione e la partecipazione possiamo generare un impatto reale e duraturo sulla società e sull’ambiente”. All firma ha partecipato anche il referente regionale dell’associazione Leonardo Puliti.

Il patto avrà durata triennale e sarà coordinato da Mara Cerquetti, delegata del rettore alla sostenibilità, per Unimc, e da Riccardo Mancin per Plastic Free, con l’obiettivo di sviluppare nel tempo iniziative condivise e opportunità di collaborazione sempre più strutturate, capaci di generare un impatto positivo sia all’interno dell’Ateneo sia nella società in generale.