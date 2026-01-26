Maltempo USA, aereo si schianta in Maine durante la tempesta

Un aereo privato con 8 persone a bordo si è schiantato domenica sera durante il decollo all’aeroporto internazionale di Bangor, nello Stato del Maine: lo ha reso noto la Federal Aviation Administration (FAA), precisando che l’incidente ha coinvolto un Bombardier Challenger 600 intorno alle 19:45 ora locale. Al momento dell’impatto non erano disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni degli occupanti. L’aeroporto ha confermato che i servizi di emergenza sono intervenuti immediatamente e che lo scalo è stato chiuso temporaneamente a seguito dell’incidente, avvenuto durante la partenza di un unico velivolo. Le indagini sono state avviate dalla FAA e dal National Transportation Safety Board (NTSB).

Lo schianto è avvenuto mentre il New England e gran parte degli Stati Uniti erano interessati da una violenta tempesta, con nevicate continue anche nell’area di Bangor. Nel fine settimana il maltempo ha provocato gelicidio, nevischio e neve su gran parte della metà orientale del Paese, causando blackout diffusi e il caos nei trasporti.

Secondo FlightAware, domenica sono stati cancellati circa 12mila voli e quasi 20mila hanno subito ritardi. Il Bombardier Challenger 600, jet d’affari lanciato nel 1980 e noto per la cabina “walk-about”, resta tuttora molto utilizzato nei voli charter.