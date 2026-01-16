USA, forte terremoto al largo della costa occidentale USA | DATI e MAPPE

Forte terremoto al largo della costa occidentale degli USA. L’Istituto geofisico statunitense USGS riporta un sisma magnitudo 6.0, avvenuto alle 04:25 ora italiana (19:25 area locale) ad una profondità di circa 10 km. L’epicentro è stato localizzato a 295 km Ovest dalla località di Bandon (Oregon). I terremoti al largo dell’Oregon sono causati principalmente dall’attività della Zona di Subduzione della Cascadia. In quest’area, la piccola placca Juan de Fuca scivola lentamente (circa 4 cm l’anno) sotto la massiccia placca Nordamericana. Questo movimento non è fluido: le placche rimangono spesso “bloccate” per secoli, accumulando un’enorme tensione elastica. Quando la roccia infine cede, l’energia viene rilasciata istantaneamente, generando terremoti di “megaspinta” (fino a magnitudo 9.0). Inoltre, la regione è scossa da faglie trascorrenti, come la faglia Blanco, dove le placche scorrono lateralmente l’una rispetto all’altra, causando sismi più frequenti ma meno catastrofici.
