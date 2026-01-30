USA, la California accelera i lavori sulle norme sulle auto elettriche

Questa settimana i funzionari della California hanno incontrato le case automobilistiche di Detroit per discutere la prossima fase delle normative sui gas serra per auto e camion. Lo ha comunicato il principale regolatore dell’aria dello Stato americano. La California sta combattendo nei tribunali e al Congresso degli Stati Uniti contro gli sforzi del presidente Donald Trump per smantellare gli storici standard federali sulle emissioni dei veicoli. “Il governatore Gavin Newsom prevede un annuncio, la prossima settimana, che illustrerà i dettagli di un nuovo programma di incentivi da 200 milioni di dollari per le auto elettriche, che mira a colmare il divario lasciato dalla legge di bilancio di Trump che lo scorso anno ha eliminato i crediti d’imposta federali per le nuove auto elettriche”, ha dichiarato a Reuters Lauren Sanchez, presidente del California Air Resources Board (CARB).

“Stiamo accelerando tutto il nostro lavoro sui veicoli a zero emissioni e sappiamo di dover affrontare una transizione gestita che protegga l’ambiente, le comunità e i lavoratori, in collaborazione con l’industria”, ha spiegato Sanchez. Ford e Stellantis non hanno rilasciato commenti. GM ha confermato di aver incontrato ieri il CARB a Detroit e ha detto di “avere una lunga storia di dialogo e collaborazione con il CARB. La California è la quarta economia più grande del mondo ed è un mercato importante per la crescita e l’innovazione”.