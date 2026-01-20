USA, terremoto scuote la California | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo 4.9 ha scosso alle 02:56 di oggi ora italiana la zona a Nord di Indio, nella contea di Riverside, in California. L’epicentro è stato individuato a circa 19,5 km Nord-Nord/Est dalla città, ad una profondità molto superficiale, intorno ai 3 km. Proprio la ridotta profondità ha reso la scossa chiaramente percepibile, risultando più intensa rispetto a terremoti di pari magnitudo ma con ipocentro più profondo. Al momento non si segnalano danni rilevanti.