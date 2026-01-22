Val Gardena, malore sulle piste del Ciampinoi: sciatore si accascia

Momenti di forte apprensione sulle piste del comprensorio sciistico del Ciampinoi, in Val Gardena, dove uno sciatore di nazionalità tedesca, di circa 60 anni, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava lungo il bordo della pista. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri sciatori della Stazione di Selva di Val Gardena, insieme al personale specializzato del Centro Carabinieri Addestramento Alpino. I militari hanno avviato senza esitazione le procedure di primo soccorso. Le manovre di rianimazione, la somministrazione di ossigeno e l’utilizzo tempestivo del defibrillatore si sono rivelati decisivi per stabilizzare l’uomo, che era privo di coscienza e in condizioni critiche. Grazie al rapido e coordinato intervento, lo sciatore è stato mantenuto in condizioni tali da consentire il successivo trasporto sanitario.

Poco dopo è intervenuto l’elisoccorso dell’ “Aiut Alpin Dolomites”, che ha trasferito l’uomo d’urgenza all’Ospedale Civile di Bolzano. Dopo il ricovero e le cure specialistiche, il paziente è stato successivamente trasportato in Germania. Attualmente le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.