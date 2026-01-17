Valanga coinvolge 4 persone sul Monte Bianco: un ferito

Soccorso Alpino Valdostano e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza al lavoro nella zona del Canale del Ves, a Courmayeur, sul Monte Bianco, per il recupero di 4 persone coinvolte da una valanga. Tre sono rimaste illese e si sono liberate da sole, mentre una è rimasta ferita. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle cattive condizioni meteo, i tecnici stanno procedendo via terra e una volta raggiunto il gruppo, il ferito sarà portato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.