Valanga sul versante della Grigna settentrionale: intervento del Soccorso Alpino nel Lecchese

Intervento questa mattina per i tecnici del Soccorso Alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, per una valanga scesa sul versante della Grigna settentrionale, territorio del comune di Pasturo, in provincia di Lecco. Un testimone ha visto delle luci frontali e ha notato che c’era stato un distacco di neve significativo, quindi ha subito dato l’allarme. La centrale ha attivato i soccorsi: impegnati una decina di tecnici del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha effettuato una ricognizione approfondita dell’area; a bordo anche un tecnico della Stazione, esperto conoscitore dei luoghi.

A poca distanza dalla zona della valanga erano presenti altri due testimoni, che poco prima delle 6:00 hanno avvertito un boato, conseguenza del distacco. Non c’erano tracce del passaggio di persone e al momento, sulla base di una serie di accertamenti, nessuno risulterebbe coinvolto. L’intervento è terminato intorno alle 9:30.