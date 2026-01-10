Vasti incendi nella Patagonia argentina: circa 3000 turisti evacuati

Centinaia di Vigili del Fuoco e membri di altri servizi di emergenza sono attivi nella Patagonia argentina per combattere alcuni vasti incendi forestali attivi da giorni: lo rende noto l’Agenzia federale per le emergenze (Afe). Tali roghi, di cui qualcuno era partito già a fine dicembre, hanno colpito in particolare la provincia di Chubut, bruciando nel complesso già diverse migliaia di ettari di terreno. Secondo diversi media, già nei giorni scorsi, le autorità locali avevano iniziato l’evacuazione preventiva di circa 3.000 turisti da zone a rischio per gli incendi della Patagonia, dove ora è piena estate.

Una delle situazioni più preoccupanti, riporta La Nación, riguarda il Parco Nazionale Los Alerces, situato in zona andina. “Tre fianchi del rogo sono in zone abitate. Stiamo cercando di controllarle“, ha spiegato il responsabile del parco, Danilo Hernández Otaño.