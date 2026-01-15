Vasto incendio in un deposito agricolo: a fuoco un deposito con 500 rotoballe

Nel tardo pomeriggio di oggi un vasto incendio si è sviluppato in un deposito agricolo di Marano Vicentino, dove 500 rotoballe sono andate a fuoco. Una volta sul posto, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a un rogo di grandi proporzioni e sono intervenuti con 3 autopompe, 3 autobotti e 19 operatori provenienti dalle sedi di Schio e di Vicenza e i volontari del distaccamento di Thiene. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si protrarranno per tutta la notte, mentre al contempo si sta lavorando per contenere le fiamme e prevenire la propagazione dell’incendio. Non si registrano feriti.