Venezuela, riforma degli idrocarburi per rilanciare il petrolio: le prospettive entro il 2026

Il Venezuela punta ad aumentare la sua produzione di petrolio del 18% entro il 2026 grazie alle riforme della legge sugli idrocarburi, che dovrebbero aprire completamente il settore agli investimenti privati dopo la sua adozione nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato sabato il presidente del colosso petrolifero statale Petroleos de Venezuela (PDVSA). “Avevamo una legge che non era al passo con le nostre esigenze come industria. Il traguardo e l’obiettivo per il 2026 sono una crescita di almeno il 18%”, ha dichiarato l’amministratore delegato di PDVSA, Hector Obregon. La produzione attuale si aggira intorno a 1,2 milioni di barili al giorno. Secondo molti analisti, la legge, promessa dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez e approvata in prima lettura giovedì, è stata redatta sotto la pressione degli Stati Uniti in seguito alla cattura del presidente Nicolas Maduro. Gli Stati Uniti non hanno mai nascosto il loro interesse per il petrolio venezuelano, un paese con le maggiori riserve al mondo.