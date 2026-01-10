Vento forte e mare agitato, anche Capri isolata

Anche Capri isolata a causa del maltempo. Come Ischia e Procida, l’isola azzurra è attualmente irraggiungibile per le proibitive condizioni del mare, in stato di vera e propria tempesta. Il mare forza 6/7 e le raffiche di vento, che hanno raggiunto i 40 nodi, hanno determinato la sospensione totale dei collegamenti marittimi da e per Capri. Sono state infatti annullate tutte le corse di traghetti e aliscafi in collegamento con Napoli, Sorrento e Castellammare di Stabia, molte delle quali erano già state cancellate a partire dal pomeriggio di ieri.

