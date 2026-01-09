Vento forte e mare mosso, caos collegamenti per Ischia e Procida

Il forte vento di ponente e il mare agitato stanno creando disagi ai collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Nella giornata di oggi risultano sospesi quasi tutti i collegamenti effettuati dai mezzi veloci per Ischia e Procida, sia in partenza da Napoli sia da Pozzuoli, verso tutti i porti commerciali delle due isole. Criticità anche per i traghetti: diverse corse da e per Procida, in particolare sulla tratta con Pozzuoli, sono state cancellate, così come alcuni collegamenti programmati da Ischia verso il porto flegreo.

