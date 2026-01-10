Vento forte e onde di oltre 3 metri, Ischia e Procida isolate

A causa delle avverse condizioni meteomarine che da stanotte flagellano il Golfo di Napoli, Ischia e Procida sono isolate. Il forte vento da Ovest, che ha soffiato fino a oltre 40 nodi, ha ingrossato il mare con onde che arrivano anche a 3 metri e mezzo di altezza rendendo molto difficili i collegamenti marittimi per le isole. Fermi ai porti gli aliscafi destinati a collegare Napoli e Pozzuoli con gli approdi di Marina Grande a Procida, Ischia Porto e Forio così come risultano sospese anche tutte le corse delle navi traghetto da e per Porta di Massa e l’approdo flegreo programmate fino al primo pomeriggio.

