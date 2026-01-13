Via libera alla costruzione del parco eolico Nordlicht nel Mare del Nord

L’Agenzia federale marittima e idrografica della Germania (Bsh) ha dato il via libera all’azienda energetica Vattenfall per costruire Nordlicht, il più grande progetto eolico offshore mai realizzato nel Paese. Secondo quanto riferito, l’impianto potrà produrre oltre 1,6 gigawatt di energia elettrica e l’inizio dei lavori per la costruzione del primo parco eolico, il Nordlich I, è previsto per quest’anno. La realizzazione del secondo parco, Nordlich II, è prevista per il 2027 ed entrambi saranno pienamente operativi entro il 2028.

”Questo progetto non si limita ad ampliare la capacità eolica offshore: rafforza la competitività dell’Europa e ne riduce la dipendenza dai combustibili fossili”, ha affermato Catrin Jung, responsabile del settore eolico di Vattenfall.