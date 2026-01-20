Violenta mareggiata a Catania, le onde superano la barriera frangiflutti | VIDEO

Una violenta mareggiata ha colpito il litorale di Catania, dove le onde hanno superato la barriera frangiflutti sotto la spinta del ciclone Harry, che sta sferzando soprattutto la Sicilia orientale. L’isola è divisa in due: allerta rossa a Est, arancione nel resto del territorio. Scuole chiuse in tutta la regione, con oltre 150 sindaci che hanno sospeso le lezioni. Decine le evacuazioni lungo la costa, anche nel Catanese. Mobilitate oltre 6mila unità tra soccorsi e Protezione civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.