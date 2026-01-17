World Pizza Day: il valore della pizza italiana supera i 15 miliardi

In occasione del World Pizza Day, che ricorre oggi 17 gennaio, l’Italia celebra non solo un simbolo gastronomico, ma anche un settore economico di grande rilevanza: la pizza. Secondo i dati presentati a Roma nella sede del CNR, il comparto genera circa 15 miliardi di euro l’anno, con oltre 50mila pizzerie, più di 300mila addetti e 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno. L’analisi, frutto del primo anno di attività dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, istituito dall’Università di Napoli Parthenope con CNR, Associazione Verace Pizza Napoletana e Fipe Confcommercio Campania, ha evidenziato anche una geografia dei prezzi. La Margherita ha un costo medio nazionale di 7,04 euro: 6,74 a Napoli, 6,72 al Sud, 7,46 al Centro e 7,66 al Nord. L’Indice Pizza Napoletana Margherita conferma le differenze territoriali, pur registrando un incremento dei prezzi minimo, nonostante l’aumento dei costi di ingredienti come mozzarella e olio.