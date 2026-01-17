World Pizza Day: il valore della pizza italiana supera i 15 miliardi

Presentati a Roma i dati del primo anno dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana

pizza

In occasione del World Pizza Day, che ricorre oggi 17 gennaio, l’Italia celebra non solo un simbolo gastronomico, ma anche un settore economico di grande rilevanza: la pizza. Secondo i dati presentati a Roma nella sede del CNR, il comparto genera circa 15 miliardi di euro l’anno, con oltre 50mila pizzerie, più di 300mila addetti e 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno. L’analisi, frutto del primo anno di attività dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, istituito dall’Università di Napoli Parthenope con CNR, Associazione Verace Pizza Napoletana e Fipe Confcommercio Campania, ha evidenziato anche una geografia dei prezzi. La Margherita ha un costo medio nazionale di 7,04 euro: 6,74 a Napoli, 6,72 al Sud, 7,46 al Centro e 7,66 al Nord. L’Indice Pizza Napoletana Margherita conferma le differenze territoriali, pur registrando un incremento dei prezzi minimo, nonostante l’aumento dei costi di ingredienti come mozzarella e olio.

Leggi altri articoli di NEWS