Yosemite Firefall 2026: come e quando vedere la leggendaria “cascata di fuoco”

Per pochi minuti al giorno, per pochi giorni all’anno, se il cielo è abbastanza limpido, i raggi del sole colpiscono l’acqua e una cascata si trasforma in un fiume di fuoco. La chiamano Yosemite Firefall (la “cascata di fuoco dello Yosemite”), il fenomeno naturale che ogni anno attira migliaia di persone in California, nello Yosemite National Park, con gli occhi rivolti verso la Horsetail Fall nella speranza di essere abbastanza fortunati da poter assistere a uno degli spettacoli più magnifici e imprevedibili del mondo.

Nel cuore della Sierra Nevada: la maestosità dello Yosemite National Park

Lo Yosemite National Park è un parco nazionale che si estende per quasi 3.100 chilometri quadrati nella catena montuosa della Sierra Nevada, in California, Stati Uniti. Grazie a un’ampia escursione altimetrica che varia dai 600 ai 4.000 metri (con cinque principali zone di vegetazione, dalle foreste di querce e chaparral – macchia mediterranea californiana – alle zone subalpine e alpine) e a caratteristiche geologiche uniche, è una delle destinazioni più conosciute del Nord America occidentale per escursionisti e non. La vetta più alta è quella del Mount Lyell che raggiunge i 3.997 metri sopra il livello del mare e all’interno del parco hanno origine il fiume Tuolumne e il fiume Merced, conosciuti come “Wild and Scenic Rivers”, che corrono verso Ovest attraversando canyon profondi da 900 a 1.200 metri. Il luogo più iconico, quello da cui prende il nome sebbene rappresenti solo una piccola parte dell’intero parco, è la Yosemite Valley, una valle glaciale a forma di U, lunga circa 12 chilometri e profonda tra i 900 e i 1.070 metri, circondata da imponenti pareti di granito. L’intero paesaggio è infatti dominato da massicci monoliti di granito, tra cui le formazioni più conosciute sono quelle di El Capitan e Half Dome. In tutto il parco sono segnalate diverse cascate, la più famosa si trova proprio nella Yosemite Valley, le Yosemite Falls, le più alte del Nord America con un salto di 739 metri. Lo Yosemite National Park, con i suoi oltre 1.300 chilometri di sentieri, è La Mecca degli appassionati di hiking e trekking, con percorsi dedicati a principianti ed esperti. Due dei percorsi più conosciuti sono, nella Yosemite Valley, il sentiero Mist Trail per le cascate Vernal e Nevada e il percorso per le Upper Yosemite Falls con le sue incredibili viste panoramiche. Da Tunnel View, invece, si può godere di una vista d’eccezione sulla valle, in particolare su El Capitan e sulla Bridalveil Fall. All’interno del parco è possibile soggiornare in una delle quattro aree campeggio (Upper Pines, Camp 4, Hodgdon Meadow e Wawona) e visitare lo Yosemite Museum per conoscere la storia culturale dei nativi americani o il Yosemite Exploration Center con le sue mostre interattive.

Horsetail Fall: il miracolo della Firefall naturale nel 2026

Sul lato Est del massiccio di granito di El Capitan, nella Yosemite Valley, si trova la Horsetail Fall (cascata “Coda di cavallo”), una cascata stagionale alimentata dallo scioglimento dei ghiacciai e dalle precipitazioni con un salto di circa 650 metri. La cascata deve la sua fama al fenomeno della Yosemite Firefall. Ogni anno, nella seconda metà di febbraio (nel 2026, indicativamente tra il 10 e il 26 febbraio, con un picco previsto per il 21 febbraio), poco prima del tramonto i raggi del sole colpiscono l’acqua, illuminandola di rosso e arancione, trasformando anche se solo per pochi minuti la cascata in una “cascata di fuoco” liquido. Il miglior punto di osservazione è poco distante dall’El Capitan Picnic Area, a meno di 2,5 chilometri a piedi dall’area parcheggio più vicina, mentre l’orario più indicato è tra le 17.30 e le 18.00, poco prima del tramonto, condizioni meteorologiche e idriche permettendo. Questa speciale illusione ottica, infatti, resa possibile dalla specifica angolazione dei raggi solari in questi giorni, si realizza solo quando lo scioglimento dei ghiacciai a date temperature e le precipitazioni alimentano la cascata e quando il cielo a Est è perfettamente limpido, senza neanche una nuvola a bloccare la luce del sole al tramonto.

Da Glacier Point alla Firefall: la storia di una tradizione leggendaria

Lo spettacolo di luce sulla Horsetail Fall è l’eredità di una tradizione che per decenni ha caratterizzato e reso famoso lo Yosemite National Park, il lancio di tizzoni ardenti da Glacier Point. La pratica venne ideata intorno al 1872 da James McCauley, il proprietario del Glacier Point Mountain House (un hotel storico a 2.200 metri di altitudine, distrutto da un incendio nel luglio del 1969), per intrattenere i suoi ospiti e divenne così iconica. Al segnale “Let the fire fall!”, i tizzoni di corteccia di abete rosso del falò venivano spinti giù da un precipizio alto 900 metri, creando una scenografica “cascata” di fuoco reale. Questa pratica, diventata negli anni una tradizione, venne interrotta solo nel 1968 su ordine del National Park Service perché considerata incoerente con la missione del parco nazionale dello Yosemite, ovvero preservare il patrimonio naturale, nonché una minaccia all’ecosistema stesso del parco a causa della massiccia affluenza di visitatori. Nel 1973, solo cinque dopo, tuttavia, il fotografo Galen Rowell documentò ufficialmente per la prima volta il fenomeno della “Firefall” naturale sulla Horsetail Fall, riaccendendo l’interesse per il parco e per le sue attrazioni, questa volta naturali.

Oltre lo Yosemite: guida all’escursionismo tra Sequoia e la costa californiana

Lo Yosemite National Park è solo una delle mete escursionistiche più iconiche della California e spesso solo una delle tappe di chi sceglie di visitare questa regione vasta e variegata che offre, in qualsiasi stagione dell’anno, esperienze uniche. Una delle destinazioni più conosciute è sicuramente il Sequoia National Park, rinomato per le sequoie giganti (da cui il nome) e in particolare per il General Sherman Tree, l’albero più grande del mondo per volume. Se il sentiero per raggiungere questo maestoso albero è relativamente breve e percorribile, altri percorsi all’interno del parco si rivolgono ad escursionisti più esperti e, addirittura, agli appassionati di arrampicata. Ad esempio, raggiunto il General Sherman Tree si può scegliere se tornare indietro o proseguire per il Congress Trail, un percorso ad anello di quasi cinque chilometri per vedere alcune delle sequoie più belle e meno affollate del parco. Molti percorsi partono dal Giant Forest Museum, un museo dedicato all’ecologia delle sequoie giganti situato nell’area della Giant Forest. Chi non si lascia scoraggiare dalle salite può affrontare i 400 gradini che portano sulla cima del Moro Rock, una cupola di granito che affaccia sulla High Sierra e sulla Great Western Divide. Il Tokopah Falls, invece, costeggia il fiume Kaweah e conduce a una cascata di oltre 365 metri da ammirare in particolare in primavera, durante lo scioglimento delle nevi. Il periodo migliore per visitare il Sequoia National Park è l’autunno, così come i sentieri costieri del California settentrionale, dai più facili e accessibili, come il Devil’s Slide Trail vicino a Pacifica o il Battery Point to Beach Front Park Trail di Crescent City, ai più impegnati, come i 20 chilometri tra Arcata e McKinleyville dell’Hammond Coastal Trail e i 19 chilometri di scogliere del Muir Beach to Rodeo Beach con vista sulle Marin Headlands e sull’Oceano Pacifico.

Deserto e vette: le stagioni migliori per esplorare la Death Valley e i passi alpini

Durante la stagione estiva è consigliato approfittare dell’assenza di neve sui passi alpini della Sierra Nevada, tra cui i principali e più conosciuti Tioga Pass, il Sonora Pass e il Carson Pass. Il Tioga Pass, sulla Highway 120, con i suoi 3.031 metri è il passo stradale più alto della California. Si trova all’interno dello Yosemite National Park ed è famoso in tutto il mondo per i suoi panorami mozzafiato. Un’alternativa meno trafficata è quella del Sonora Pass, sulla Highway 108, alto 2.933 metri, mentre il Carson Pass, sulla Highway 88, è meno suscettibile alle chiusure invernali ma ricordato come uno dei percorsi cruciali per i pionieri durante la corsa all’oro. L’inverno e la primavera, infine, sono i periodi ideali non solo per ammirare le cascate dello Yosemite in tutta la loro maestosità, ma anche per visitare le zone desertiche come il Death Valley National Park, il parco nazionale più grande degli Stati Uniti continentali. Qui, infatti, da novembre a marzo si registrano temperature miti, mentre tra giugno e settembre le temperature superano regolarmente i 45°C, rendendo le escursioni pericolose. All’interno del Death Valley National Park si trovano il Badwater Basin, una vasta distesa di saline bianche nonché, con i suoi 86 metri sotto il livello del mare, il punto più basso del Nord America. Altre località iconiche all’interno del parco sono l’Artist’s Drive & Palette, un percorso panoramico con vista sulle colline vulcaniche che, a causa dell’ossidazione dei metalli, assumono colori pastello, e la Dante’s View, una terrazza panoramica che dai suoi 1.600 metri di altezza offre una vista unica sulla valle e sul Badwater Basin. Nonostante l’ormai ossessivo bisogno umano di controllare ciò che ci circonda, la cascata di fuoco dello Yosemite (e non solo), con la sua imprevedibilità, ci ricorda qualcosa di importante: la natura non si può ammirare, si può solo controllare.