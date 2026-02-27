A Sanremo le immagini ESA dello Spazio in diretta per la Cover de “Il Mondo” di Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas

Sanremo regala un momento di pura vertigine emotiva proprio nel cuore della serata delle Cover. Quando Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas sono saliti sul palco dell’Ariston, l’atmosfera si è fatta improvvisamente rarefatta, trasformando il teatro in una finestra spalancata sul cosmo. La scelta del brano non poteva essere più azzeccata: “Il Mondo” di Jimmy Fontana, un capolavoro del 1965 che stasera ha trovato una dimensione universale e quasi metafisica. I tre artisti hanno costruito un tappeto sonoro solido e poetico, presentandosi tutti e tre con la chitarra a tracolla per una versione potente e orchestrale. Maria Antonietta ha scandito il ritmo con la sua acustica, mentre Colombre e Dario Brunori hanno avvolto la melodia con le loro chitarre elettriche, creando un impasto timbrico che ha ridato vigore a un classico senza tempo.

Ma a lasciare il pubblico senza fiato è stato l’impatto visivo sui megaschermi della scenografia. Grazie a una speciale concessione dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, la performance è stata accompagnata dalle straordinarie immagini della Terra vista dalla Stazione Spaziale Internazionale. Vedere il nostro pianeta fluttuare nel buio profondo, con le sue luci notturne e i profili dei continenti che scorrevano mentre le voci dei tre artisti cantavano di un mondo che “non si è fermato mai un momento“, ha creato un corto circuito emotivo rarissimo per la televisione generalista.

Al termine dell’esibizione, Carlo Conti ha voluto sottolineare l’eccezionalità del momento, rivolgendo un ringraziamento ufficiale all’ESA per aver permesso di mostrare a milioni di spettatori la bellezza fragile della nostra casa vista dallo Spazio. In un clima di grande calore, Brunori Sas ha poi preso la parola per ringraziare il Festival della splendida accoglienza, ricordando con affetto la sua partecipazione in gara dello scorso anno. È stato un momento di televisione altissimo, dove la musica è diventata il pretesto per alzare lo sguardo e riscoprire la meraviglia di ciò che ci circonda.