A Trieste il primo master al mondo in metrologia delle radiazioni

Misure accurate sono alla base di ogni diagnosi efficace e trattamento sicuro. È da questa esigenza fondamentale per la sicurezza dei pazienti che nasce a Trieste il primo Master universitario al mondo in Metrologia delle radiazioni, lanciato in collaborazione dal Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam di Trieste e dall’Università di Trieste. Questo nuovo percorso biennale fa parte del Master di Studi Avanzati in Fisica Medica ed è co-finanziato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Mauro Carrara, capo della Sezione Dosimetria e Fisica delle Radiazioni Mediche dell’AIEA, dichiara: “Misurazioni accurate sono fondamentali per un uso sicuro ed efficace delle radiazioni ionizzanti. Questo programma di master all’avanguardia è un investimento strategico che sosterrà la salute e la sicurezza globali nell’uso delle radiazioni ionizzanti, formando esperti che garantiranno che le dosi di radiazioni diagnostiche e terapeutiche siano somministrate con precisione e standardizzate in tutto il mondo, ottimizzando l’esposizione dei pazienti e migliorando l’assistenza sanitaria”.

Donata Vianelli, rettrice dell’Università di Trieste, commenta: “Secondo le linee guida internazionali, prima di intraprendere un tirocinio e poi svolgere la professione, il fisico medico e l’esperto di metrologia delle radiazioni necessita di un’appropriata istruzione post-laurea. Il nostro Master di Studi Avanzati in Fisica Medica garantisce tutte le competenze necessarie all’ingresso in ospedale o in un centro di metrologia”.

Le tecnologie mediche che fanno uso delle radiazioni, che comprendono tecniche molto diffuse come le radiografie, le TAC o la radioterapia, permettono ogni anno di salvare molte vite. Utilizzarle per realizzare diagnosi e trattamenti adeguati e sicuri richiede professionisti altamente specializzati in grado di eseguire la calibrazione degli strumenti e assistere il personale medico nell’utilizzo dei risultati della calibrazione stessa per garantire la sicurezza e l’efficacia della diagnostica e del trattamento con radiazioni.

Il nuovo percorso in metrologia delle radiazioni a Trieste fornirà a un piccolo gruppo di studentesse e studenti selezionati, provenienti principalmente dai paesi in via di sviluppo, le competenze manageriali e le tecniche necessarie per diventare metrologi delle radiazioni qualificati. Una volta laureati, i metrologi delle radiazioni lavoreranno in laboratori di dosimetria secondari, centri istituiti dall’AIEA e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per assicurare la dosimetria delle radiazioni in conformità con le norme internazionali di sicurezza. Il loro lavoro consisterà nell’utilizzare le attrezzature specifiche necessarie alla misurazione delle radiazioni, effettuare le calibrazioni, valutarne i risultati ed emettere i certificati di calibrazione.

Atish Dabholkar, direttore del Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam, osserva: “Siamo grati all’AIEA, all’Università di Trieste e a tutti i nostri partner per la collaborazione e gli sforzi profusi nel creare insieme un programma fisica medica solido e di successo. Si tratta di un meraviglioso esempio di collaborazione multilaterale volta a rispondere alla crescente necessità in tutto il mondo di competenze scientifiche in questo importante settore. Il lavoro che abbiamo svolto insieme ha aperto la strada alla nuova specializzazione in metrologia delle radiazioni. Siamo entusiasti di sostenere la formazione di professionisti che svolgeranno un ruolo fondamentale in questo campo”.

Quattro studenti provenienti da Venezuela, Nigeria, Kenya e Sudafrica hanno già iniziato il loro percorso formativo. Durante il primo anno frequenteranno le lezioni del Master di Studi Avanzati in Fisica Medica, con corsi aggiuntivi incentrati sulla misurazione delle dosi e sulla calibrazione. Sono in corso discussioni con l’Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per fornire parte del tirocinio previsto per il secondo anno, presso l’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (INMRI-ENEA) a Roma o presso l’AIEA a Vienna, in Austria.

Il Master di Studi Avanzati in Fisica Medica (MMP)

Il Master di Studi Avanzati in Fisica Medica (MMP) è un programma di formazione della durata di due anni gestito congiuntamente dall’ICTP e dall’Università di Trieste. Il programma offre a giovani laureati in fisica o in discipline affini una formazione post-laurea teorica e clinica che consente loro di ottenere il riconoscimento come fisici medici clinici nei propri paesi d’origine. Il programma comprende un anno di corsi di base e avanzati (tenuti in inglese) preparati con l’assistenza di esperti dell’ICTP, dell’Università di Trieste, dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e di consulenti esterni nominati. Segue un anno di formazione clinica professionale presso un reparto di fisica medica di un ospedale italiano appartenente alla rete di formazione del programma.

Finora, quasi 190 fisici medici hanno completato il programma, lanciato nel 2014. Provengono da oltre 70 paesi diversi, principalmente del Sud del mondo. Circa 90 di loro provengono dall’Africa, 44 dall’Asia, 41 dall’America Latina e dai Caraibi, 14 dall’Europa e 1 dall’Oceania. Quasi il 40% è costituito da donne.

Dal prossimo anno accademico, una nuova collaborazione con l’Università delle Nazioni Unite, attraverso l’International Institute for Global Health, arricchirà l’offerta formativa di entrambi i percorsi del Master di Studi Avanzati in Fisica Medica proponendo un corso di Etica medica e su tematiche di accesso alle cure a livello globale.

Il MMP è co-sponsorizzato dall’AIEA e sostenuto dall’Organizzazione Internazionale di Fisica Medica (IOMP), dalla Federazione Europea delle Organizzazioni di Fisica Medica (EFOMP) e dall’Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM), in collaborazione con l’ospedale universitario di Trieste. Il programma di master è accreditato dall’Organizzazione Internazionale di Fisica Medica (IOMP).