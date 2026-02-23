A2 “Autostrada del Mediterraneo”: concluse le prove di carico sull’asta di svincolo di Altilia-Grimaldi

Completate le prove di carico sull’asta di svincolo in corrispondenza dell’uscita di Altilia-Grimaldi, in provincia di Cosenza, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nota come “Asta Fuoco”. Le attività, condotte secondo il piano di indagine previsto, hanno consentito di acquisire un quadro conoscitivo completo e aggiornato dell’infrastruttura. Gli esiti preliminari delle prove sono risultati positivi, confermando la coerenza del comportamento dell’opera rispetto alle verifiche tecniche in corso. I dati raccolti saranno ora oggetto di elaborazione e di ulteriori approfondimenti tecnici, finalizzati alla definizione della valutazione di sicurezza.

L’esito delle attività rappresenta un passaggio significativo nel percorso di verifica e consolidamento delle condizioni di affidabilità dell’infrastruttura, nell’ambito del costante impegno di Anas per garantire elevati standard di sicurezza e funzionalità della rete stradale di competenza.