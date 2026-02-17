Adani Enterprises investe 100 miliardi nei data center AI alimentati da rinnovabili

Adani Enterprises ha dichiarato che il gruppo investirà 100 miliardi di dollari per costruire data center predisposti per l’intelligenza artificiale alimentati da energie rinnovabili entro il 2035, con l’obiettivo di creare la più grande piattaforma di data center integrata al mondo e affermare l’India come leader nella corsa globale all’intelligenza artificiale. “L’investimento dovrebbe generare ulteriori 150 miliardi di dollari di spesa nel prossimo decennio in diversi settori correlati, tra cui piattaforme cloud sovrane e produzione di server”, ha affermato l’azienda, aggiungendo che l’investimento, nel corso del decennio, creerà un ecosistema infrastrutturale di intelligenza artificiale da 250 miliardi di dollari in India. “In Adani stiamo costruendo sulle nostre fondamenta nei data center e nell’Energia verde per espanderci in uno stack di intelligenza artificiale completo a cinque livelli, incentrato sulla sovranità tecnologica dell’India”, ha dichiarato Gautam Adani, presidente del Gruppo.

Ad ottobre Google ha annunciato che avrebbe investito 15 miliardi di dollari in 5 anni per realizzare un data center di intelligenza artificiale nello Stato meridionale dell’Andhra Pradesh, il suo più grande investimento in India. Il progetto di Google potrebbe comportare un investimento fino a 5 miliardi di dollari per Adani Connex, una joint-venture tra Adani Enterprises e l’operatore privato di data center EdgeConneX. La società ha detto inoltre di essere in trattative con altri importanti attori per la creazione di campus su larga scala in tutta l’India, senza fornire ulteriori dettagli. Le azioni di Adani Enterprises oggi sono aumentate del 2,4%, e il titolo è stato tra i migliori in termini di guadagni nell’indice di riferimento Nifty 50.