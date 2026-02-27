Addio a Frankie, la pappagallina che volava con Michele Scarponi: uccisa nell’incendio di un’azienda

Nel rogo divampato in un’azienda di Osimo (Ancona), Frankie, la pappagallina che seguiva instancabilmente nei suoi allenamenti il ciclista di Filottrano Michele Scarponi, vincitore di un Giro d’Italia, deceduto il 22 aprile 2017 in un incidente stradale. Giacomo Luchetta, amico di Scarponi e proprietario dell’esemplare femmina di pappagallo Ara che amava poggiarsi sulla schiena del corridore, è il titolare della ditta di smaltimento di rottami ferrosi “Luchetta srl”, tra Padiglione di Osimo e Filottrano, dove nel tardo pomeriggio di ieri è scoppiato un violento incendio. Che non ha lasciato scampo al povero animale.

Frankie era divenuta negli anni quasi una web-star grazie ai video che Michele Scarponi postava sui social. Volava liberamente, socievole e amica di tutti; a lei il padrone aveva anche dedicato una pagina sui social, seguitissima. La pappagallina aveva commosso l’Italia all’indomani dell’incidente costato la vita al campione dell’Astana, immortalato mentre aspettava invano l’amico proprio in quell’incrocio dove il ciclista era stato investito da un furgone. A lungo aveva continuato a volare assieme ai ciclisti che si allenano sulle strade di Filottrano nel ricordo di Michele. A Michele Scarponi e a Frankie era dedicato il murale lungo la strada dove è morto il campione.

La stessa pappagallina era stata vittima di un incidente stradale nel 2018: investita da un’auto, era stata ritrovata con un’ala spezzata e poi curata era riuscita a riprendersi e continuava a volare libera per i cieli di Filottrano. “Ciao bellissima Frankie. Continuerai a volare con noi all’infinito”. Il saluto della Fondazione Michele Scarponi, e di Marco Scarponi fratello del ciclista, affidato oggi ai social.