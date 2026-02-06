Aeroporto di Berlino bloccato dal ghiaccio nero: voli sospesi

Le operazioni di decollo e atterraggio all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo restano sospese a causa del cosiddetto “ghiaccio nero“, un sottile strato di ghiaccio trasparente quasi invisibile sull’asfalto che rende le piste estremamente scivolose. “A causa del ghiaccio nero e della persistente pioggia ghiacciata, decolli e atterraggi non sono attualmente possibili“, ha dichiarato un portavoce dello scalo, riportato dall’agenzia Dpa. Le squadre di manutenzione hanno trattato le piste con liquido antighiaccio per tutta la notte, senza però riuscire a ripristinare condizioni di sicurezza.

Al momento non è chiaro quando le operazioni di volo potranno riprendere. Il portavoce ha sottolineato che la sospensione è necessaria per proteggere passeggeri e personale e ha invitato i viaggiatori a controllare regolarmente lo stato del proprio volo prima di partire.

Già nella serata di ieri il ghiaccio nero aveva causato disagi simili, impedendo decolli e atterraggi e generando incertezza tra i passeggeri.