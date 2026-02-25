Alessandra Gallone alla guida dell’ISPRA: il messaggio di auguri del Ministro Pichetto

“Buon lavoro a Maria Alessandra Gallone, insediatasi oggi alla guida dell’ISPRA. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è un presidio scientifico strategico per il Paese e un punto di riferimento tecnico fondamentale a supporto delle decisioni pubbliche. In una fase segnata dalle sfide dei cambiamenti climatici, dalla fragilità idrogeologica, dalla crisi idrica, dal consumo di suolo e dalla tutela della biodiversità, il contributo della scienza e delle competenze tecniche è più che mai essenziale. Sono certo che il nuovo Presidente saprà consolidare il ruolo dell’Istituto come fulcro del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, valorizzando il patrimonio di professionalità che operano quotidianamente al servizio delle Istituzioni e dei cittadini, rafforzandone autorevolezza, indipendenza e capacità di supporto alle scelte strategiche del Paese”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.