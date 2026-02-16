Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “attenzione fino a domani in 11 regioni per burrasca forte e mareggiate”

Allerta Meteo fino a domani, martedì 17 febbraio 2026, per vento forte (di föhn e anche dai quadranti occidentali) con raffiche fino a burrasca forte e per mareggiate in diverse regioni del Paese. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 16 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 16/02/26. Persistono fino alla serata di domani, martedì 17 febbraio 2026: vento forte di föhn, con raffiche fino a burrasca forte su Valle d’Aosta ed aree alpine del Piemonte ;

su ed aree alpine del ; vento forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna, coste ed isole della Toscana, in estensione dalla serata anche alle restanti aree costiere di Lazio e Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in successiva estensione dalla seconda parte del mattino di domani, martedì 17 febbraio 2026, anche a Molise e Puglia; Mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono inoltre: dal pomeriggio di oggi , lunedì 16 febbraio 2026, e fino alle prime ore di domani , martedì 17 febbraio 2026, stato del mare fino a molto agitato sul Mar Ligure;

, lunedì 16 febbraio 2026, e fino alle prime ore di , martedì 17 febbraio 2026, fino a molto agitato sul Mar Ligure; dalle prime ore e fino a termine giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026, stato del mare fino a molto agitato su mare di Sardegna, Tirreno centromeridionale, Stretto di Sicilia e Ionio, in estensione dalla seconda parte del mattino di domani anche al basso Adriatico“.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: