Allerta Meteo: gigantesco Ciclone sulla Grecia scatena maltempo estremo al Centro/Sud, stavolta anche con FREDDO e NEVE! Ma il vento fa più paura

Infuria il maltempo in quest’inizio settimana, ma è solo un antipasto della nuova sfuriata di fenomeni meteo estremi delle prossime 24-36 ore, provocata dall’ennesimo transito di un violento ciclone atlantico che domani, martedì 17 febbraio, si posizionerà sulla Grecia provocando un’ondata di maltempo molto forte su tutto il Mediterraneo centro/orientale. Attenzione a questo Ciclone, che è estesissimo: avrà un’estensione pazzesca, coinvolgendo nella sua circolazione ciclonica le Baleari a ovest e la Russia a est sulle coste del mar Nero! Questa tempesta, a differenza delle precedenti, sarà molto veloce: inizierà stasera e finirà martedì sera. Ma sarà altrettanto violenta, con fenomeni meteo assolutamente paragonabili a quelli provocati dal Ciclone Nils la scorsa settimana e dal Mega-Ciclone Harry un mese fa.

La differenza principale riguarderà le temperature: vista la posizione del Ciclone, stavolta avremo anche freddo e tanta neve fino a quote collinari. Ma a preoccupare maggiormente sono le piogge torrenziali, il vento impetuoso e le conseguenti mareggiate. Vediamo tutti i dettagli con le consuete ottime mappe del modello Moloch del CNR: già nella serata di oggi, lunedì 16 febbraio, avremo un’irruzione fredda dai Balcani verso il Centro/Sud. Il maltempo sarà forte tra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ma anche più a Sud tra Campania, Calabria e Sicilia con i primi violenti nubifragi nel versante tirrenico. Continueranno, al Nord, le bufere di neve che infuriano sulle Alpi da questa mattina.

La mappa con le precipitazioni nevose evidenzia gli importanti accumuli nivometrici non solo sulle Alpi, ma anche sui Balcani. Inizierà a nevicare anche sull’Appennino centrale, tra Marche e Abruzzo, ancora oltre i 1.200 metri ma con quota neve in rapido calo nella notte successiva. Attenzione alle bufere di neve persistenti sull’arco alpino:

Contestualmente, proprio nel pomeriggio di oggi, si alzeranno forti venti nord/occidentali di maestrale e ponente che attiveranno un impetuoso foehn al Nord/Ovest e una tempesta nel Tirreno, con forti mareggiate tra Toscana, Corsica e Sardegna:

Allerta Meteo per domani, martedì 17 febbraio: sarà una mattinata terribile al Sud

Quella di domani, martedì 17 febbraio, sarà davvero una mattinata terribile per il forte maltempo al Sud Italia. Avremo piogge alluvionali in Calabria, nubifragi anche in Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia come testimonia la mappa Moloch del CNR:

La neve continuerà a cadere copiosa sulle Alpi e sui Balcani, ma stavolta arriverà anche al Sud fino a quote collinari. In Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata nevicherà fino ai 600 metri di quota, con qualche spolverata persino sull’alta Murgia. In Calabria avremo precipitazioni nevose molto abbondanti, oltre gli 800–900 metri, con accumuli eccezionali in Sila e Aspromonte.

L’elemento più preoccupante, tuttavia, sarà il forte vento. Ancora una volta. Già nella notte il maestrale diventerà impetuoso in tutto il Centro/Sud, con raffiche superiori ai 100km/h dalla Corsica allo Jonio. Stavolta anche l’Adriatico sarà coinvolgo, con vento sempre di maestrale molto forte su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia:

Il clou della tempesta sarà martedì mattina. All’alba il maestrale supererà i 120km/h nel Tirreno e in Calabria, rinforzandosi anche nell’Adriatico. Tutti i collegamenti marittimi andranno in tilt, le isole minori saranno isolate dalle Tremiti nell’Adriatico fino alle Egadi e le Eolie in Sicilia passando per Ponza, Ventotene, Ischia, Procida e Capri nel mar Tirreno.

Nel corso della mattinata avremo i picchi di vento più estremi sul Gargano, in Calabria e in Sicilia con raffiche fino a 140km/h. La Calabria sarà la regione più colpita, le mareggiate diventeranno furiose lungo tutte le coste esposte, in modo particolare nel Tirreno, ma attenzione a Molise e Puglia dove avremo mare agitato. Anche in Sardegna e Sicilia ci sarà ovviamente forte vento, così come al Nord, sulle Alpi e in pianura Padana, con raffiche di vento molto forti che potranno compromettere le gare previste all’aperto domani nel fitto programma delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina:

Nelle ore centrali della giornata la tempesta continuerà furiosa, estendendosi anche al mar Jonio e su Malta, coinvolte in pieno dal forte vento e dalle mareggiate. La Calabria tirrenica rischia danni molto gravi per le mareggiate, il vento diventerà impetuoso su Bari e Brindisi con raffiche superiori ai 100km/h in tutta la Puglia. Il forte vento provocherà gravi danni su tutto il territorio meridionale:

Nel pomeriggio attenzione ancora al maestrale, impetuoso, in Puglia e al forte foehn in Piemonte anche qui con raffiche superiori ai 120km/h. Saremo ancora nel pieno della tempesta:

Soltanto in serata, dopo una giornata terribile, il vento inizierà ad attenuarsi ma continuerà ad essere molto forte in tutto il Sud e, soprattutto, localmente si rinforzerà nel Salento e sulle Alpi occidentali, con un foehn che diventerà distruttivo (oltre 150km/h) tra Valle d’Aosta e Piemonte.

