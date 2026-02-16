Allerta Meteo: scuole chiuse anche martedì 17 febbraio per il forte maltempo in arrivo | ELENCO LIVE

La tregua è finita. Semmai possiamo considerarla tale. Una nuova, violentissima ondata di maltempo si appresta a colpire il Sud tra oggi e soprattutto la giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026. L’ennesimo profondo ciclone atlantico è in procinto di raggiungere il Sud Italia, portando con sé piogge alluvionali, temporali stazionari e venti impetuosi con raffiche che potrebbero superare i 130km/h, con conseguenti violente mareggiate. La Regione più colpita in assoluto sarà la Calabria, ma il maltempo farà sul serio anche in Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo.

Il rischio idrogeologico è ai massimi livelli, con particolare attenzione al bacino del fiume Crati in Calabria dove centinaia di persone sono ancora evacuate dopo l’alluvione disastrosa di venerdì. Per garantire l’incolumità dei cittadini e degli studenti, moltissimi sindaci hanno già firmato le ordinanze di sospensione delle attività didattiche.

Scuole chiuse per maltempo: l’elenco aggiornato

Al momento, i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, martedì 17 febbraio, a causa dell’allerta meteo sono principalmente in provincia di Cosenza:

Cosenza

Rende

Casali del Manco

Rogliano

Fuscaldo

Luzzi

Santo Stefano di Rogliano

Grimaldi

Scigliano

Belsito

Bianchi

Malito

Mangone

Marzi

Parenti

Piane Crati

Acquappesa

Aiello Calabro

Aprigliano

Cleto

Rose (limitatamente alle scuole di Rose Centro)

Chiusure per Carnevale: non solo meteo

Domani è anche Martedì Grasso. Mentre in Calabria le chiusure sono dettate dall’emergenza climatica, in altre regioni d’Italia (Campania, Lombardia, Molise, Liguria, Piemonte, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta) le scuole resteranno chiuse per il calendario scolastico regionale. Anche in Sicilia alcuni comuni, come Acireale, Castelvetrano, Barcellona Pozzo di Gotto e Cinisi, hanno disposto la chiusura per agevolare le sfilate o per festività locali. Ma incombe il maltempo che potrebbe far saltare tutto.

Aggiornamenti in tempo reale

L’elenco dei comuni con le scuole chiuse per il maltempo è destinato ad allungarsi sensibilmente. Si attende per il pomeriggio il nuovo bollettino ufficiale della Protezione Civile; a seguito di questo, molti sindaci di Calabria, ma anche Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia (dove il vento e le mareggiate preoccupano maggiormente) potrebbero emettere nuove ordinanze nelle prossime ore.

In quest’articolo aggiorneremo l’elenco con i comuni in cui domani le scuole saranno chiuse, minuto per minuto.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb: