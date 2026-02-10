Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “domani attenzione in 5 regioni per neve, burrasca forte e temporali”

Allerta Meteo tra domani mercoledì 11 febbraio 2026 e dopodomani, per “precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco“, venti con raffiche fino a burrasca forte e per nevicate intense, in diverse regioni del Paese. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 10 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 10/02/26. Si prevedono: dalle prime ore di domani, mercoledì 11 febbraio 2026, e fino alla serata, nevicate intense al di sopra degli 800 metri sulla Val d’Aosta, specie settore occidentale; Dal tardo mattino di domani, mercoledì 11 febbraio 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, giovedì 12 febbraio 2026: precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco sulla Calabria , specie settore tirrenico, e sulla Sicilia nord-orientale, accompagnate da frequente attività elettrica;

sulla , specie settore tirrenico, e sulla nord-orientale, accompagnate da frequente attività elettrica; venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna , Sicilia e Calabria , con mareggiate lungo le coste esposte;

su , e , con lungo le coste esposte; venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, lungo le aree alpine e prealpine di Piemonte e Valle d’Aosta“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

