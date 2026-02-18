Allerta Meteo, Aeronautica Militare: “domani burrasca forte e neve, attenzione in 13 regioni”

Allerta Meteo domani giovedì 19 febbraio 2026, e anche dopodomani, in numerose regioni del Paese, per nevicate abbondanti, per vento intenso, con raffiche fino a burrasca forte e tempesta. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 18 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, domani burrasca forte e neve: il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 18/02/26. Si prevedono: dal tardo mattino di domani, giovedì 19 febbraio 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, venerdì 20 febbraio 2026: nevicate abbondanti, a quote superiori ai 700–800 metri, su Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; vento forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, su Appennino emiliano-romagnolo, marchigiano, abruzzese e molisano, su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con mareggiate lungo le coste esposte; dal tardo mattino di domani , giovedì 19 febbraio 2026, e fino al tardo pomeriggio di dopodomani , venerdì 20 febbraio 2026, venti forti di maestrale con raffiche fino a burrasca forte o tempesta , sulla Sardegna , con forti mareggiate lungo le coste esposte;

dal tardo mattino di domani, giovedì 19 febbraio 2026, e fino alla serata di dopodomani, venerdì 20 febbraio 2026, stato del mare molto agitato o grosso sul Mare di Sardegna, in estensione dalla seconda parte del mattino di dopodomani, venerdì 20 febbraio 2026, anche al Canale di Sardegna".

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

