Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “fino a domani in 6 regioni tempesta, burrasca e temporali”

Allerta Meteo fino a domani, venerdì 13 febbraio 2026, per venti intensi, con raffiche fino a burrasca forte e tempesta, con conseguenti mareggiate, e per precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 12 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 12/02/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: Persistono, per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, venti forti dai quadranti occidentali: fino alle prime ore di domani , venerdì 13 febbraio 2026, con raffiche fino a burrasca forte , su Valle d’Aosta , aree alpine occidentali del Piemonte , coste ed isole della Toscana , con mareggiate anche forti su quest’ultima area;

, venerdì 13 febbraio 2026, con raffiche fino a , su , aree alpine occidentali del , coste ed isole della , con mareggiate anche forti su quest’ultima area; fino alla mattinata di venerdì 13 febbraio 2026, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Sicilia e Calabria, con forti mareggiate lungo le coste esposte; Persistono inoltre, fino alla mattinata di venerdì 13 febbraio 2026: stato del mare da molto agitato a grosso su Mare e Canale di Sardegna, Mar Ligure, Tirreno e Stretto di Sicilia, in estensione al basso Ionio;

da molto agitato a grosso su Mare e Canale di Sardegna, Mar Ligure, Tirreno e Stretto di Sicilia, in estensione al basso Ionio; precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, su Calabria e Sicilia tirreniche, accompagnate da frequente attività elettrica“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: