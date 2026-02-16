Allerta meteo arancione in Calabria, treni sospesi sulla linea Lamezia Terme Centrale – Rosarno

Dalle ore 13:50, la circolazione dei treni sulla linea Lamezia Terme Centrale – Rosarno (Via Tropea) è sospesa per allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile regionale della Calabria. I treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni. Lo rende noto Rfi.
