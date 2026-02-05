Allerta Meteo, arriva il Ciclone Leonardo: domani scuole chiuse in molti comuni | ELENCO

Scuole chiuse per allerta meteo domani, venerdì 6 febbraio, in molti comuni. La protezione civile, infatti, ha lanciato l’allarme arancione e giallo in moltissime località del nostro Paese, e i Sindaci stanno decidendo proprio in queste ore pomeridiane se adottare o meno apposita ordinanza per le scuole chiuse. Alcuni lo hanno già fatto. Di seguito, in quest’articolo, pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui domani le scuole saranno ufficialmente chiuse. L’elenco di seguito verrà aggiornato in tempo reale.

Vibo Valentia

Lamezia Terme (Catanzaro)

(Catanzaro) San Pietro in Guarano (Cosenza)

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: