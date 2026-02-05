Allerta Meteo, il Ciclone Leonardo si abbatte sull’Italia dopo aver flagellato Spagna e Portogallo: sarà un venerdì di maltempo terribile, alto rischio alluvioni

Nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia nelle prossime ore: arriva il Ciclone Leonardo, la tempesta che da ieri flagella Spagna e Portogallo provocando morti, feriti e danni inestimabili. Se la situazione nella penisola Iberica è critica, potrebbe diventarlo a breve anche in Italia dove già questa sera inizieranno le forti piogge e i forti temporali al Nord/Ovest, dove tornerà anche la neve, abbondante, sulle Alpi occidentali con accumuli straordinari nella notte su Alpi Cozie e soprattutto Alpi Marittime che stanno per vivere l’ennesima grande nevicata di una stagione straordinaria.

La mappa del modello MOLOCH con le precipitazioni previste in serata evidenzia l’intensità dei fenomeni in Liguria:

Lo scenario è critico però per domani, venerdì 6 febbraio. Al Sud, molti comuni stanno disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’allerta meteo che coinvolge l’intero Paese. I bollettini della protezione civile e dell’aeronautica militare confermano la gravità della situazione: dall’Emilia Romagna alla Sicilia, sarà una giornata di piogge torrenziali che ingloberanno tutto il Paese. Piogge torrenziali colpiranno Toscana, Umbria, Lazio, Campania, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Calabria e alcune aree interne di Sicilia e Sardegna. Lo scenario più critico è per la Calabria tirrenica settentrionale (cosentino e catanzarese) e la Campania:

La tempesta sarà accompagnata da forti venti occidentali e temperature miti: la neve cadrà fino a 500–600 metri in Piemonte, oltre i 900–1.000 metri in Emilia e nell’alta Toscana e sul resto delle Alpi e addirittura solo oltre i 1.500/1.600 metri al Centro/Sud, dove oltre alle piogge torrenziali in arrivo, lo scioglimento della neve abbondante presente al suolo andrà ad aggravare le portate idriche dei corsi d’acqua, innalzando ulteriormente il livello dei fiumi e quindi il rischio di esondazioni. Il forte vento occidentale farà il resto, impedendo ai corsi d’acqua di sfogare la loro furia alla foce verso il mare, ma al contrario dando forza verso l’interno determinando il pericoloso fenomeno dell’innalzamento per rimbalzo delle piene fluviali alla foce. Un mix pericolosissimo per le prossime ore.

Fortunatamente questa perturbazione sarà rapida, a differenza di Harry: scivolerà rapidamente verso i Balcani lasciando l’Italia già venerdì sera e sabato mattina, con ampie schiarite che però dureranno pochissimo. Sabato sera arriva un’altra tempesta atlantica che si intensificherà rapidamente tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, con caratteristiche analoghe di cui parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

