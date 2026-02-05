Allerta Meteo Protezione Civile, ancora temporali e forti venti: allarme arancione in 2 regioni

Un’ulteriore perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, interesserà l’Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia, andando a determinare una fase perturbata con piogge diffuse, in estensione da ovest verso est, associate ad un rinforzo della ventilazione, prevalentemente dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, giovedì 5 febbraio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 6 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 5 febbraio, allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria, allerta gialla sulle regioni centro-meridionali, su alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale e Liguria centro-occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centrale, resto di Liguria, Appennino emiliano, Toscana settentrionale e centro-meridionale tirrenica, Lazio settentrionale tirrenico e settore centrale della Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Valle d’Aosta, restanti zone di Piemonte, Toscana, Lazio e Sardegna, su Lombardia, pianura emiliana, Umbria, settori occidentali di Abruzzo e Molise e su Campania, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 600-800 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di Ponente, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti; al di sopra dei 900-1000 m sul resto del Piemonte, sulla Valle d’Aosta e sui settori alpini della Lombardia, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile rialzo al nord.

Venti: tendenti a forti occidentali sulla Sardegna e da nord sulla Liguria; tendenti a localmente forti meridionali sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Appennino emiliano e Romagna, Marche settentrionali, Toscana centro-settentrionale, Lazio centro-meridionale, Campania, Basilicata occidentale, settori centro-settentrionali della Sardegna occidentale e su Calabria centro-settentrionale, con quantitativi generalmente moderati, puntualmente elevati su settori tirrenici di Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata e Sardegna, su pianura veneto-friulana, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a localmante moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto del territorio peninsulare e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m su basso Piemonte, entroterra ligure e sull’Appennino tosco-emiliano, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori; mediamente al di sopra dei 1000-1200 m sull’arco alpino, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile rialzo sul nord-ovest e settori tirrenici centrali.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulle due isole maggiori, su Molise e sulle regioni meridionali peninsulari con locali rinforzi di burrasca forte su Sardegna e Sicilia e sui settori appenninici meridionali; da forti a burrasca nord-occidentali su Romagna, Umbria, Marche e settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia; inizialmente da forti a burrasca settentrionali su Liguria e Toscana in attenuazione. Generale attenuazione serale.

Mari: da agitati a molto agitati i bacini occidentali; molto mossi i restanti mari.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Campania meridionale, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, restanti zone del Centro-Sud con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al nord.

Venti: da forti a burrasca occidentali su Sardegna e Sicilia, in estensione a Calabria; localmente forti occidentali su settori costieri di Campania e resto del sud peninsulare.

Mari: agitati i bacini occidentali, molto mossi bacini meridionali.

