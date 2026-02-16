Allerta Meteo Calabria, Occhiuto: “massima prudenza, evitare spostamenti non necessari”

“Già da oggi l’allerta passa da gialla ad arancione nel Tirreno cosentino, nel Tirreno catanzarese, nel Tirreno vibonese e nelle relative aree interne. Questo comporta un innalzamento del livello di attenzione sia per i sindaci che per i cittadini”. Lo afferma Domenico Costarella, direttore generale della Protezione Civile regionale della Calabria, in un video diffuso sui social e condiviso anche dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “Siamo alla quarta perturbazione intensa negli ultimi 40 giorni. Le precipitazioni sono state molto abbondanti. Ha piovuto in 40 giorni il quantitativo di un anno. Questo determina la saturazione del terreno e l’ingrossamento dei corsi d’acqua, la necessità, quindi, di essere prudenti e stare attenti ai punti critici, evitare sottopassi, non stare nei piani seminterrati e nelle cantine, seguire le istruzioni delle autorità comunali e seguire i nostri aggiornamenti. Per qualsiasi segnalazioni è disponibile il numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile: 800 22 22 11”, ha aggiunto Costarella.

“Attenzione. Sono previste precipitazioni intense, forti raffiche di vento e possibili criticità idrogeologiche. Invitiamo tutti alla massima prudenza: evitare spostamenti non necessari, non sostare in prossimità di fiumi e sottopassi e seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali. La sicurezza viene prima di tutto”, ha scritto Occhiuto sui social.

