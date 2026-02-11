Allerta Meteo Calabria, per domani allarme arancione dal Pollino allo Stretto. In arrivo le ordinanze sulle scuole chiuse

La Calabria si prepara ad affrontare una fase di forte maltempo che colpirà con particolare intensità il versante occidentale della regione. La Protezione Civile regionale ha ufficialmente diramato per la giornata di domani, giovedì 12 gennaio, un avviso di allerta arancione che interesserà tutta la fascia tirrenica, dal massiccio del Pollino fino allo Stretto di Messina. La criticità di secondo livello riguarda i principali centri urbani, tra cui Reggio Calabria, Cosenza, Rende, Lamezia Terme e Vibo Valentia, oltre a interessare capillarmente tutti i comuni costieri, la Piana di Gioia Tauro, la città di Castrovillari e i territori montani della Sila e dell’Aspromonte.

In queste ore la tensione è alta tra le amministrazioni locali, poiché l’intensità dei fenomeni previsti potrebbe compromettere la sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Proprio per questo motivo, nel corso del pomeriggio odierno, i sindaci dei comuni interessati si riuniranno o monitoreranno l’evolversi dei bollettini meteo per valutare l’eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La decisione, attesa entro la serata, dipenderà dalla localizzazione dei rischi idrogeologici più severi, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli spostamenti della popolazione studentesca e dei docenti in condizioni di potenziale pericolo.

Il primo Sindaco a chiudere le scuole è stato Vincenzo Rocchetti, il più attento all’allerta meteo. A Guardia Piemontese (Cosenza), è già ufficiale la chiusura per i prossimi due giorni, giovedì 12 e venerdì 13 febbraio.

Mentre il versante tirrenico si prepara a gestire piogge alluvionali, venti impetuosi e possibili mareggiate distruttive lungo i litorali esposti, la situazione appare decisamente più contenuta sul versante jonico della regione. Per quest’area è stata infatti confermata l’allerta gialla, segno di un’esposizione minore alle correnti instabili che flagelleranno la sponda opposta. Nonostante la minore gravità prevista per lo Jonio, le autorità raccomandano comunque cautela, invitando i cittadini a restare informati attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e dei propri comuni di residenza.

