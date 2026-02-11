Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo giovedì 12 e venerdì 13 febbraio: l’ELENCO aggiornato in DIRETTA

L’Italia si prepara a una delle ondate di maltempo più intense di questa stagione. La Protezione Civile ha diramato per domani, giovedì 12 febbraio, un bollettino di allerta meteo che interessa vaste aree del Centro e, soprattutto, del Sud Italia. Al centro della tempesta ci sono le regioni del versante tirrenico, colpite da un “fiume atmosferico” che porterà piogge torrenziali, nubifragi persistenti e venti impetuosi di Maestrale con raffiche che potrebbero superare i 120km/h. Il peggioramento, atteso nelle prossime ore, sarà caratterizzato da una forte instabilità atmosferica.

Le regioni più colpite saranno Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna, dove il rischio idrogeologico è ai massimi livelli. Non si escludono fenomeni alluvionali localizzati a causa della saturazione dei terreni e dell’intensità delle precipitazioni. Anche il Lazio sarà duramente colpito, con forti piogge previste su Roma e sulla fascia costiera, dove si attendono forti mareggiate che potrebbero causare danni ai litorali esposti.

Scuole a rischio chiusura: si attende il pomeriggio per l’ufficialità

Con un quadro meteorologico così critico, la sicurezza degli studenti e del personale scolastico è la priorità assoluta. Molti Sindaci sono già al lavoro per firmare le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Le decisioni ufficiali sono attese nel corso del pomeriggio di oggi, una volta analizzati gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali. Al momento, la sospensione delle attività didattiche è fortemente probabile in molte grandi città e comuni capoluogo, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Salerno e Cosenza. L’attesa per le scuole chiuse, quindi, riguarda milioni di cittadini.

🔴 ELENCO AGGIORNATO DEI COMUNI CON SCUOLE CHIUSE DOMANI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO

L’elenco è in costante aggiornamento. Si consiglia di ricaricare la pagina per visualizzare le ultime ordinanze pubblicate.

Guardia Piemontese (Cosenza) * chiuse anche venerdì 13

(Cosenza) * chiuse anche venerdì 13 Falerna (Catanzaro)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: