Allerta Meteo Calabria, Unical sospende le attività per domani: lauree rinviate

“Considerata l’allerta meteo emessa per la giornata di domani, 12 febbraio 2026, l’Unical sospende le attività didattiche in presenza. Gli esami e le sedute di laurea saranno necessariamente riprogrammati. Ove possibile, sarà disposta l’erogazione online delle lezioni”. Lo comunica Unical, Università della Calabria, in una nota pubblicata sul sito dell’Ateneo.

