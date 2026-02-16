Allerta Meteo Campania: domani a Napoli chiusi cimiteri, parchi e spiagge

In conseguenza dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile della Campania per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle 18 di oggi e fino alle 18 di domani – con venti tendenti a forti, con locali raffiche, e mare tendente ad agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti – il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di cimiteri pubblici e privati. Inoltre, sarà interdetto l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli. Lo rende noto il Comune.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.