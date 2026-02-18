Allerta Meteo Campania: domani venti forti e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo per venti forti prevalentemente sudoccidentali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani, giovedì 19 febbraio, fino alle 8 di venerdì 20. La Protezione Civile ricorda ai Comuni “di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile“. Tra le richieste quella di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Viene sollecitata attenzione alle comunicazioni della Sala operativa regionale della Protezione Civile.

