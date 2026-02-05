Allerta Meteo Campania: piogge, forti venti e mareggiate

Nuova allerta meteo di livello “giallo” sulla Campania a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. A diramare l’avviso la Protezione Civile regionale. Sull’intero territorio sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata. Venti localmente forti sudoccidentali, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti”.

Tra i possibili effetti al suolo: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli.

Allerta Meteo Napoli: domani spiagge e parchi chiusi

“A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte alle 23:59 di domani, venerdì 6 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Sono previsti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale e venti localmente forti. Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli”. Lo comunica in una nota il Comune di Napoli. In considerazione del livello e della tipologia dell’allerta meteo, il Comune di Napoli ha disposto, inoltre, la chiusura anche degli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno.

