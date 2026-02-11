Allerta Meteo, domani scuole chiuse anche a Reggio Calabria. Il Comune attiva il COC: possibile chiusura anche per venerdì

A causa del significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici per l’intera giornata di giovedì 12 febbraio 2026. Il provvedimento, formalizzato nell’ordinanza sindacale numero 24 firmata in data odierna, scaturisce dal messaggio di allertamento unificato diramato dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile e dall’ARPACAL. Per la giornata di domani è stato infatti previsto un livello di criticità arancione per rischio idrogeologico, idraulico e temporali, con uno scenario che descrive venti di burrasca, possibili mareggiate lungo le coste ed intense precipitazioni accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento.

La sospensione delle attività riguarda specificamente le scuole di ogni ordine e grado e i Servizi Educativi per la Prima Infanzia, compresi i nidi d’infanzia, situati su tutto il territorio comunale. La scelta di procedere con la chiusura è stata ritenuta necessaria dal Sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia per prevenire gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica e per garantire la massima sicurezza a studenti, insegnanti e operatori del settore scolastico. In concomitanza con questa decisione, resta attiva l’ordinanza numero 23 che prevede l’operatività del Centro Operativo Comunale (COC) fino al termine dell’emergenza meteo.

Al fine di garantire un rientro in aula in totale sicurezza, l’ordinanza dispone inoltre che i dirigenti dei settori competenti effettuino verifiche tecniche sugli edifici scolastici prima della ripresa delle lezioni. Tali sopralluoghi mirano ad accertare l’eventuale sussistenza di danni causati dalle intemperie, consentendo all’Amministrazione di valutare possibili proroghe della chiusura laddove si ravvisino criticità strutturali. Il documento ufficiale è stato già notificato ai dirigenti scolastici e trasmesso alla Prefettura e alle forze di polizia per assicurarne la massima divulgazione e il rispetto delle disposizioni.

Domani il Comune deciderà se chiudere le scuole anche venerdì, quando il maltempo persisterà forte.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della Calabria: