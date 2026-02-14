Allerta Meteo, escalation di NEVE e GELO da domani: in arrivo nevicate storiche tra Benelux, Balcani e Italia | DETTAGLI

L’inverno 2026 sta per scrivere una delle sue pagine più spettacolari e incisive. Dopo una prima metà di febbraio caratterizzata da temperature rigide e frequenti irruzioni artiche nei settori orientali del continente, adesso tocca al cuore dell’Europa a vivere una settimana di passione bianca. Una configurazione barica tipicamente invernale sta infatti permettendo la discesa di masse d’aria gelida direttamente dal circolo polare, pronte a interagire con minimi depressionari carichi di umidità. Il risultato sarà una sequenza di nevicate che, a partire da domani sera, attraverserà l’Europa da nord-ovest a sud-est, coinvolgendo metropoli, pianure e soprattutto i rilievi alpini e balcanici con accumuli che si preannunciano da record.

Il bianco risveglio del Benelux: neve su Bruxelles e Amsterdam da domenica sera

La grande offensiva invernale inizierà a manifestarsi concretamente nella serata di domani, domenica 15 febbraio. Il fronte freddo colpirà inizialmente la Francia settentrionale per poi scivolare rapidamente verso il Belgio e i Paesi Bassi. Le città di Bruxelles e Amsterdam si preparano a un imbiancata abbondante che potrebbe paralizzare i trasporti tra la notte e le prime ore di lunedì. Non si tratterà della solita spolverata, ma di una nevicata densa e persistente, alimentata da una ventilazione costante che manterrà le temperature abbondantemente sotto lo zero, permettendo alla neve di attecchire immediatamente anche sui manti stradali e nelle aree urbane più dense.

Lunedì di passione tra Svizzera e Germania: il gelo avanza verso il cuore del continente

Nella giornata di dopodomani, lunedì 16 febbraio, l’asse del maltempo si sposterà progressivamente verso est e verso sud. La Germania e la Svizzera diventeranno il fulcro del gelo europeo, con nevicate estese che interesseranno non solo i rilievi alpini, ma anche le grandi pianure tedesche. Berlino, Monaco e Zurigo vivranno una giornata di pieno inverno con visibilità ridotta e accumuli significativi. La pressione atmosferica in calo favorirà la formazione di nubi compatte capaci di scaricare centimetri su centimetri di neve fresca, consolidando un manto nevoso già importante in un inverno che non ha concesso tregua alle latitudini centrali del continente.

La bomba di neve sui Balcani: emergenza tra Croazia, Serbia e Romania

Tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio la situazione meteo assumerà i connotati dell’eccezionalità assoluta nel settore balcanico. Quella che in meteorologia definiamo una vera e propria bomba di neve si abbatterà con violenza su Croazia, Bosnia, Serbia e Romania. Le capitali come Sarajevo e Belgrado potrebbero essere letteralmente sommerse da nevicate storiche, con accumuli che in montagna supereranno facilmente il metro di altezza. La ventilazione impetuosa causerà bufere di neve e tempeste di vento, rendendo la mobilità estremamente rischiosa e ponendo queste nazioni in uno stato di allerta meteo massima per gran parte della settimana centrale di febbraio.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il giovedì della neve sommerge le montagne olimpiche

L’attenzione si sposterà poi interamente sull’Italia nella giornata di giovedì 19 febbraio, un momento cruciale non solo per la meteorologia nazionale ma anche per lo sport mondiale. Mentre sono in corso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, una perturbazione di rara intensità colpirà il Nord Italia. Le Alpi saranno letteralmente sommerse da un muro bianco che trasformerà lo scenario olimpico in un paesaggio fiabesco ma tecnicamente complesso da gestire. Località come Cortina d’Ampezzo, Bormio e Livigno vedranno accumuli abbondanti che metteranno a dura prova l’organizzazione dei giochi, pur garantendo condizioni perfette per le discipline sulla neve fresca. Gli occhi del mondo saranno puntati sulle montagne olimpiche, ebbene sia il settore delle Alpi lombarde che quello delle Dolomiti venete saranno interessati da nevicate copiose, garantendo un palcoscenico naturale mozzafiato per gli atleti, le delegazioni e gli osservatori, pur imponendo al contempo un enorme sforzo organizzativo per la gestione delle piste e dei trasporti.

Nord Italia sotto scacco: l’incognita della neve in pianura tra Piemonte e Lombardia

Il cuore della perturbazione di giovedì 19 febbraio punterà con decisione il Nord del nostro Paese, sollevando interrogativi importanti sulla quota neve nelle zone di pianura. Il Piemonte, grazie al cuscinetto freddo accumulato nei giorni precedenti, resta il principale candidato per una nevicata fino a bassa quota. Sebbene sia ancora difficile prevedere con assoluta certezza se i fiocchi riusciranno a imbiancare le strade di Torino e Milano, è quasi certo che le zone collinari vedranno accumuli generosi. Neve, quindi, non solo in montagna. In un inverno che si sta rivelando tra i più freddi degli ultimi anni, questo evento rappresenterà il culmine di una stagione nevosa che ha riportato il grande gelo nel cuore dell’Europa e del nostro Paese.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: